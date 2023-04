Fisciano, la Scuola medica salernitana sfida l'Avellino per conquistare la finale di Coppa Italia

I camici bianchi della Scuola Medica Salernitana Calcio tornano in campo domenica 23 Aprile contro i colleghi dell’Ordine dei Medici di Avellino.

Il derby andrà in scena al nuovo Unisa Stadium di Fisciano, terreno di gioco rimodernato in occasione delle Universiadi del 2019, con calcio d’inizio alle ore 10:45. Per i medici granata si tratta della seconda sfida valida per il girone di qualificazione alla fase finale della Coppa Italia Nazionale.

Nella prima gara sconfitta in casa dei colleghi palermitani, un 4-0 che lascia poche speranze in vista dell’impegno di domenica, serve quasi un miracolo per il passaggio del turno, ma per i camici bianchi dell’Ordine c’è tanta voglia di riscattarsi.

I ragazzi guidati da mister Melillo vogliono fare bella figura e provare a fare risultato. «Recuperiamo tantissimi elementi importanti, indisponibili per la gara contro il Palermo. Abbiamo finalmente quasi tutta La Rosa a disposizione e questo ci permetterà di esprimere al meglio il nostro gioco, ritrovando maggior equilibrio ma provando ad attaccare fin dai primi minuti. Stiamo preparando al meglio la partita, ma servirà agonismo, determinazione e lucidità nella gestione della partita» ha dichiarato Melillo.«Sarà dura, abbiamo affrontato più volte Avellino e sono state sempre partite molto avvincenti. Il livello della manifestazione si è alzato di molto e sappiamo che ora dobbiamo dare sempre il massimo per essere competitivi. È un match apertissimo, i rientri di alcuni compagni di squadra a centrocampo e in attacco ci aiuteranno: per noi è fondamentale continuare a crescere. Siamo certi sarà comunque una gran bella mattinata di sport, in compagnia degli amici e colleghi di Avellino» afferma capitan Passaro.



Ci saranno 10 superstiti degli “11 di Palermo”, a cui si aggiungeranno altri 10 atleti, alcuni titolarissimi dello scacchiere di mister Melillo.

Ecco i 20 medici convocati per il derby di domenica:

Francesco Garofalo, Antony Trotta, Luigi Trotta, Claudio De Maio, Vincenzo Gallo, Alessandro Pisaturo, Giovanni D’Amore, Mario Passaro, Alberto Bonadies, Vincenzo De Sio, Rosario Gnazzo, Pietro De Luca, Daniele Esposito, Donato Tesoniero, Luca De Simone, Alberto D’Urso, Armando Genovese, Gianluca Ronca , Francesco Del Vecchio, Vincenzo De Chiara.