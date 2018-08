Giovedì 23 Agosto 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 07:12

Assunti ieri 22 prof di italiano per medie e superiori, oltre a docenti di storia dell’arte e altre materie. Per tanti precari reclutati dalle Gae provinciali si apre una nuova vita da docenti di ruolo e si chiude la lunga parentesi del precariato storico. Tra i professori di fresca nomina c’è Giuliana Manconi, la prof di lettere salernitana che a 50 anni conquista l’immissione in ruolo. Oltre 25 anni di precariato in archivio.Una vita di tribolazioni, sacrifici, un misto di speranze e sogni. La vita del precario salernitano è fatta ogni giorno di viaggi in treno da Sapri a Scafati, passando per Battipaglia ed Eboli. Una vita intensa, che stanca, emoziona. Ha pianto la prof Giuliana che alle 11 passate ha posto la firma sul contratto di nomina in ruolo che la legherà alla scuola pubblica. «Finalmente entrerò in classe da prof di ruolo – confessa in lacrime – non dovrò salutare i miei alunni ogni fine d’anno. È una realizzazione ma anche la fine di un percorso esistenziale durato una vita lunghissima». Era entrata da supplente in un liceo quando era ancora ragazza, la professoressa di Mercatello, adesso mamma e sposata. Dopo la laurea in lettere e un’abilitazione conseguita, oltre ad un concorso superato nei primi anni 2000, ha sperato tutti gli anni di farcela. Ha visto la graduatoria scorrere a poco a poco, e per un soffio non è entrata un anno fa. Adesso ce l’ha fatta. «Dedico questa assunzione a mio figlio e alla mia famiglia – dice – mi piace l’insegnamento, è una missione anche se oggi bisogna recuperare fiducia e autorevolezza. Spesso il ruolo del docente non è più considerato come nel passato. C’era più rispetto, le famiglie ci stiano vicino».