Pochi spiccioli, tanti danni. È il bilancio del raid effettuato l’altra notte all’Istituto d’istruzione superiore Guglielmo Marconi di Nocera Inferiore. I balordi hanno preso di mira la sede centrale della scuola di formazione tecnica in via Atzori, quella che ospita gli uffici amministrativi e le aule del triennio. Una volta dentro hanno prima messo fuori uso l’impianto di videosorveglianza per poi accanirsi con la centralina elettrica. Sono poi entrati negli uffici amministrativi alla ricerca di eventuali bottini, non escluse apparecchiature elettroniche. Alla fine hanno scassinato un distributore automatico di bibite e merendine per rubare le monete contenute nella cassa.

A dare l’allarme ieri mattina è stata una collaboratrice scolastica. Davanti a lei si è presentato uno scenario di devastazione, monitor dei computer gettati sul pavimento, scrivanie violate, batterie di alimentazione staccate dalle proprie sedi e scaraventate a terra, porte e vetri dei quadri elettrici divelti. Il dirigente scolastico Alessandro Ferraiuolo ha immediatamente allertato la polizia di Stato. Poco dopo è arrivata una volante del commissariato di Nocera Inferiore per avviare le indagini.