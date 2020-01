Ultimo aggiornamento: 07:32

I flussi migratori, soprattutto dall’Africa, stanno rivoluzionando la scuola salernitana. Certo, è un riflesso del trend nazionale, ma quanto sta accadendo assume i connotati dello stravolgimento culturale delle nostre classi. Sempre più multietniche, sempre più straniere, le classi delle scuole di Salerno e provincia stanno perdendo alunni italiani nell’età dai 4 ai 7 anni che vengono rimpiazzati da nuovi alunni provenienti dal continente africano e dalle altre parti del mondo.Nel Salernitano il ministero dell’Istruzione censisce ben 5.946 nel 2019 appena trascorso.: si passa infatti dai 5.334 alunni non italiani del 2018 ai 5.946. Un trend in deciso aumento. Basti pensare che di alunni non italiani se ne contavano 5.160 nel 2016.dove sono iscritti ben 1.890 alunni stranieri (nel precedente censimento erano 1.703 alunni), mentre alla scuola dell’infanzia si registrano 1.082 bambini stranieri. Si tratta di un cambio di rotta epocale. Basti pensare che quest’anno nelle scuole dell’infanzia e della primaria abbiamo perso ben 1.747 alunni italiani (1.200 solo nella scuola elementare). L’emorragia è pesantissima, molto grave e se non si arresterà rischia di mettere a dura prova la tenuta degli organici delle classi e peggio ancora delle scuole più anemiche nel Cilento e in generale a sud del capoluogo. Ma il dato che fa eccezione e che segna una deciso stravolgimento è rappresentato dal fatto che al contempo c’è l’indicatore delle presenze straniere che va in un’altra direzione. Ci sono sempre più figli di immigrati nelle scuole salernitane.. Dei 5.946 studenti non italiani presenti nelle scuole salernitane, 2.177 sono nati in Italia da persone immigrate. Alle medie abbiamo 1.130 studenti non italiani mentre alle superiori se ne registrano 1.680 così suddivisi: 534 nei licei, 526 nei tecnici, 620 nei professionali. Secondo il censimento recente del Miur, gli alunni provenienti dal continente africano sono 1.760 (compresi nei cicli dall’infanzia alle superiori), quasi 600 in più rispetto a quelli registrati nel salernitano due anni fa. I restanti alunni con cittadinanza non italiana arrivano dal resto dell’Europa (3.287), dall’America (297), dall’Asia (586) e dall’Oceania (2), mentre solo un alunno nel salernitano è catalogato come apolide.