© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il decreto scuola è legge, scatta il conto alla rovescia per il concorso straordinario. «e molti perderanno l’occasione di fare supplenze», è l’allarme lanciato da Pasquale Vespa, sindacalista Uil e presidente dell’associazione nazionale Docenti per i diritti dei lavoratori che avvia la mobilitazione per la stabilizzazione dopo la conversione in legge del decreto scuola avvenuto con voto alla fiducia del Senato nella giornata di giovedì.a cui parteciperanno centinaia di prof di Salerno . Il malcontento monta. Perché la platea dei partecipanti è proporzionata rispetto al numero dei posti disponibili che saranno dati ai docenti vincitori di concorso selettivo. In Italia saranno oltre 70mila i prof precari per meno di 24mila posti disponibili. «Questa non è stabilizzazione, si toglie il lavoro a migliaia di docenti che hanno mantenuto le scuole aperte negli anni con abnegazione e sacrificio», tuona Vespa, leader dei precari campani. L’attenzione si sposta sul concorso straordinario. Adesso, col decreto scuola divenuto legge scatta l’iter attuativo che si dovrebbe concludere a marzo. Chi ha tre anni di servizio nella scuola statale come supplenti (inclusi i docenti che stanno svolgendo il terzo anno in corso su cattedra da precari) potrà partecipare ad un concorso che si terrà presumibilmente in primavera. Prevista un’unica prova a quiz informatizzata che si terrà lo stesso giorno in tutta Italia. I prof campani incrociano le dita.