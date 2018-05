Sabato 19 Maggio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 06:40

BATTIPAGLIA - La scuola primaria dell’istituto «Fiorentino» sarà intestata a Giancarlo Siani, il cronista del Mattino ucciso in un agguato di camorra nel 1985. A darne conferma è l’amministrazione comunale, dopo il clamore suscitato dal parere sfavorevole apparentemente espresso dalla commissione toponomastica. Soddisfatta la famiglia: «Grazie a tutti quelli che si sono indignati». Lo aveva promesso, già nei giorni scorsi, Cecilia Francese. A distanza di due settimane, la giunta comunale si è espressa favorevolmente sull’intitolazione: «L’amministrazione Francese con delibera n. 90 del 17 maggio 2018 - fa sapere il sindaco - esprime parere favorevole in merito alla proposta di intitolazione della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Fiorentino al giornalista Giancarlo Siani, vittima di camorra». Adesso, la parola passa all’ufficio scolastico provinciale di Salerno, che si dovrà occupare degli adempimenti del caso.Informato della vicenda, il fratello del cronista de il Mattino, si è detto soddisfatto: «Siamo contenti che fosse davvero una falsa notizia. Tuttavia - spiega Paolo Siani - voglio ringraziare tutti quelli che si sono indignati e quindi spesi per Giancarlo: è una cosa che mi ha fatto davvero piacere». Il sindaco ha ribadito che sarà organizzata, in collaborazione con il preside della scuola, Dario Palo, una manifestazione pubblica per l'intiolazione della scuola. Sarà invitato Paolo Siani, che ha già confermato la propria presenza.