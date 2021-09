Scuola e Sport: al via un progetto per i bambini di Castellabate

A scuola di sport. Protagonisti sono gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Castellabate che, affiancati dal Circolo Nautico Punta Tresino, conosceranno più da vicino gli sport del mare. Il progetto è, infatti, finalizzato ad avvicinare i più giovani al mare e alle discipline ad esso collegate, allo stesso tempo tutelando e proteggendo uno degli angoli di costa più belli del Cilento.

L’iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio, in spiaggia, presso la base operativa del circolo, da Giovanni Pisciottano e Antonio Ciardi, nelle vesti di istruttori. Insieme a loro, in questo primo giorno di attività, anche la dirigente scolastica Gina Amoriello. Grande entusiasmo tra i giovanissimi partecipanti che, accompagnati dalle loro insegnanti, si sono subito catapultati nel progetto, seguendo con molta attenzione gli istruttori. «E’ un’emozione rivedere nuovamente i nostri alunni stare insieme sia nelle ore curricolari che extracurricolari - commenta la dirigente Gina Amoriello - Hanno aderito in tanti a questo progetto in cui noi crediamo fortemente perché permette loro di conoscere più da vicino quali sono le attività sportive legate al mare e allo stesso di stimolare ulteriormente il senso di appartenenza e di tutela per il territorio straordinario in cui viviamo». A guidarli in questa nuova avventura ci saranno gli istruttori Giovanni Pisciottano e Antonio Ciardi. «E’ bello vedere tanti bambini in spiaggia desiderosi di apprendere - spiegano i due - L’abbiamo fatto in estate con i turisti che frequentano Castellabate, lo facciamo ora con i bambini di Castellabate cercando di stimolarli ulteriormente sull’importanza dello sport legato alla tutela del mare e del territorio».