Scuolabus senza revisione e con l'autista privo di patente, scatta il fermo

Scuolabus a Roccapiemonte con la revisione scaduta, guidato da un uomo senza patente specifica. Scattano denunce da parte dei carabinieri. L'operazione è stata eseguita oggi, nel comune della Valle dell'Irno, da parte degli uomini dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Mercato San Severino, nel corso di un servizio perlustrativo e di controllo alla sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento a quella dei bambini.

I militari hanno effettuato una verifica ad uno scuolabus destinato al trasporto degli alunni della scuola materna del luogo, veicolo di proprietà di una società privata dell’Agro nocerino sarnese affidataria del servizio per conto del Comune di Roccapiemonte.

Dagli accertamenti il mezzo è risultato non essere in regola con la prescritta revisione annuale ed inoltre il conducente è risultato essere sprovvisto della patente di guida specifica nonché del previsto titolo abilitativo C.Q.C (carta di qualificazione del conducente). A quel punto, come previsto dalla legge, i carabinieri hanno eseguito il fermo amministrativo dello scuolabus, per poi elevare inoltre le relative sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada.