Settanta autobus aggiuntivi per il trasporto scolastico provinciale, con da un minimo di venti a un massimo di 45 posti a sedere. Sono questi alcuni dei dettagli operativi del piano del trasporto realizzato dalla cabina di regia in sede di Prefettura. Un testo di oltre 40 pagine in cui non solo vengono analizzate le provenienze e le destinazioni dei circa 16mila studenti delle scuole superiori raggiunti dal sondaggio, ma anche le frequenze necessarie delle corse delle singole aziende di trasporto pubblico. Da un lato ci sarà, infatti, la necessità di soddisfare una domanda di trasporto scolastico che, comunque, non coinvolgerà il 100% della popolazione studentesca, ma, stando alle disposizioni nazionali, i tre quarti. Dall'altro lato, però, lo stesso servizio di trasporto non sarà operativo al 100% della capienza possibile, ma, appunto, al 50%.

Dall'analisi territoriale, come spiega il documento, è emerso «che nei 158 comuni della provincia di Salerno sono presenti circa 50.000 studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di cui circa 16.000 sono gli studenti che utilizzano autobus e treni per raggiungere i 67 Istituti Scolastici superiori, ubicati in 46 comuni (che salgono a 54 se si considerano anche gli Istituti medi), non tenendo conto degli studenti universitari in quanto, dai contatti intercorsi con l'Università di Salerno, si è accertato che l'attività didattica in presenza non riprenderà nel mese di gennaio». I dati sono venuti fuori dall'analisi del numero degli abbonamenti gratuiti del consorzio Unico Campania, che ha fornito anche una geolocalizzazione degli studenti stessi. Il luogo che assorbe il maggior numero di studenti da tutta la provincia è, ovviamente, Salerno capoluogo che conta quasi 4.500 studenti, di cui circa 800 si muovono all'interno del territorio comunale. Ecco perché solo per quanto riguarda il trasporto - urbano ed extraurbano - verso il capoluogo il fabbisogno di corse aggiuntive emerso dalla rendicontazione delle aziende è di ulteriori 20 collegamenti. Di questi, 4 corse in più serviranno sul percorso scolastico urbano, e altrettante nei collegamenti con Pontecagnano (la linea 8 Busitalia Campania). Mentre due corse aggiuntive saranno necessarie per il servizio scolastico che porta a Salerno e che parte da Vietri, Scafati, Siano, Mercato San Severino, Baronissi e Calvanico.

Per il resto del territorio provinciale, il fabbisogno evidenziato è di ulteriori 50 corse, sparse nelle altre sei macrozone che non riguardano Salerno città. «Nelle zone Salerno e Valle dell'Irno e Agro Nocerino-Sarnese, proprio per l'alta consistenza demografica della popolazione, per le caratteristiche della circolazione stradale e per il tipo di infrastrutture - specifica il piano della Prefettura - l'ingresso a scuola degli alunni sarà articolato in due fasce orarie: ingresso alle ore 8 per le classi prime, seconde e terze; 9,30/10 per le classi quarte e quinte e di conseguenza la differenziazione nelle uscite. In ogni caso, le aziende si sono impegnate nell'ottica del work in progress a prevedere dei bus di riserva da utilizzare con tempestività e all'occorrenza nei giorni in cui, per svariate ragioni, le corse ordinariamente previste non dovessero essere sufficienti a garantire la mobilità in sicurezza degli studenti». Ma la riorganizzazione del servizio di trasporto non riguarderà solo la differenziazione degli orari di ingresso e uscita della scuola: è, infatti, al vaglio una seconda proposta, lanciata dai sindacati del settore dei Trasporti. «Abbiamo chiesto alla Prefettura - commenta Gerardo Arpino, segretario provinciale Filt Cgil - di posticipare anche gli orari di apertura degli esercizi commerciali per diminuire al minimo possibile non solo le auto all'interno della città, ma anche le possibili occasioni di assembramenti da parte dei ragazzi stessi che si avviano verso la scuola».

