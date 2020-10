Ladri in azione nelle scuole di Salerno. Nella notte ignoti hanno fatto irruzione in due istituti cittadini, chiusi alle lezioni per effetto dell'ordinanza De Luca in vigore in Campania. Al liceo scientifico Francesco Severi sono stati prelevati venti computer portatili, mentre dalla scuola materna comunale Pio XII è stata portata via una cassa musicale, oltre alla somma di 50 euro che è stata asportata da un salvadanaio. In quest'ultimo istituto i ladri hanno anche bivaccato, mangiando merendine e frutta che erano custodite negli armadietti. Indagini in corso da parte degli agenti della Questura di Salerno con il supporto dei colleghi della scientifica.

