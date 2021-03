Scuole chiuse, mamma interrompe le lezioni della figlia in Dad: maestra chiama i militari

Interrompe improvvisamente la lezione in Dad della figlia, che frequenta la scuola elementare, e mette in allarme la maestra che, preoccupata dal gesto repentino della donna, lancia l'allarme e chiama i carabinieri. È successo a Salerno.

I militari sono intervenuti in un'abitazione del capoluogo, dopo la segnalazione della docente al 112. La mamma e la figlia sono risultate entrambe registrate come positive al Sars-Cov-2 e i carabinieri della Sezione Radiomobile si sono recati nell'abitazione insieme ai sanitari. La signora però si è opposta all'ingresso del 118 che voleva verificare le condizioni di salute sue e della bimba. Per dirimere la vicenda si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di un carabiniere-negoziatore il quale, dopo circa due ore, è riuscito a convincere la donna ad aprire la porta.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Zona rossa, il Cts: stretta fino al 15 aprile e scuole aperte dopo... IL SIT-IN Covid, il mondo della scuola in piazza a Napoli: «Campania... DAD Hacker della Dad: violate piattaforme web in tutta Italia, denunciati...

Dopo un altro quarto d'ora di colloquio è riuscito anche a persuaderla a farsi visitare dal medico: alla fine si è scoperto che la donna era in parzialmente stato confusionale a causa dell'errato uso dei cortisonici impiegati per le cure anti-Covid. I carabinieri hanno anche rintracciato e fatto rincasare l'ex compagno della donna, anch'egli positivo Covid, che è rimasto nell'abitazione fino a a quando la situazione si è normalizzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA