«Era una scelta da fare già prima». La scuola chiude per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. I presidi salernitani già nei giorni scorsi avevano manifestato forti preoccupazioni per la riapertura dei giorni scorsi. «Scuole sovraffollate e senza distanza di sicurezza in classe, era impossibile proseguire la didattica», dicono in coro i presidi. Adesso scatta l’operazione didattica a distanza: le scuole si stanno attrezzando per far fronte a un possibile prolungamento della sospensione didattica. La chiusura delle scuole è in vigore da oggi fino al 15 marzo. Così come per l’Università degli studi di Salerno, dove sono sospese attività didattiche, esami e corsi. Un quadro di emergenza nazionale che fa saltare i ritmi normali del mondo della formazione.



«Lancio una mia proposta - dice la preside del liceo classico Tasso, Carmela Santarcangelo - vista la situazione di grave emergenza nazionale, vista la perdita di giorni di lezione, la mia preoccupazione è per i candidati che dovranno sostenere la maturità». La proposta della preside dello storico liceo Tasso è di «istituire commissioni di esami con membri esclusivamente interni, i ragazzi saranno messi a loro agio in quanto seguiti dai consigli di classe, è una proposta di buonsenso che spero possa trovare risposte dal ministero». Intanto l’attenzione si sposta sulla “drastica” chiusura delle scuole. Non è una decisione facile. «È una iattura ma adesso, a fronte dell’emergenza sanitaria diventa necessaria», commenta il preside del Profagri, Alessandro Turchi. «Era urgente - dice la preside Elisabetta Barone del liceo Alfano I - se vogliamo contenere l’epidemia le scuole dovevano essere chiuse prima». La Barone fa riferimento alla situazione specifica del liceo Alfano I che conta 1.400 studenti iscritti, dei quali circa 650 sono pendolari che arrivano da varie zone della provincia. «È una città - dice la Barone - ho sempre sostenuto che non si doveva ritornare a scuola».



Dello stesso parere il preside del Trani, Claudio Naddeo, che parla di chiusura «tardiva». «Era una scelta da fare già prima - commenta Naddeo - speriamo di essere ancora in tempo per arginare la diffusione del contagio». «La chiusura delle scuole è adesso una precauzione tardiva», sostiene la preside del liceo De Sanctis, Cinzia Guida. «Una emergenza senza precedenti - commenta il preside dell’Istituto Genovesi-Da Vinci, Nicola Annunziata - la chiusura è stata decisa sulla base di esperti. Ma manteniamo la calma». Fino a metà marzo le lezioni sono sospese. Ma le scuole si stanno attrezzando per la didattica a distanza. «Come scuole noi siamo pronti a fronteggiare la chiusura», dice la preside del Tasso, Santarcangelo, che già nei giorni scorsi in sede di collegio docenti aveva dato il via libera ai docenti di iniziare la didattica a distanza. «Anche se non si può seguire la logica della emergenza - continua la preside del Tasso - per la formazione a distanza dei docenti serve pazienza e tempo». Ne è convinto anche il preside del Trani, Naddeo: «Siamo operativi per cercare di ridurre al minimo i danni per la parte di nostra competenza» © RIPRODUZIONE RISERVATA