San Severino, città green: arrivano fondi per l'efficientamente energetico

Grazie ai 690mila euro di finanziamento ottenutidal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) l’amministrazione comunale di Mercato San Severino punta a migliorare sotto il profilo dell’efficientamento energetico altre due scuole del territorio – i plessi don Gaetano Fimiani ed Emilio Pesce – insieme a Palazzo Vanvitelli.

«Tra gli interventi del Piano, che consentiranno sia un risparmio energetico che in bolletta grazie ad un virtuoso rapporto tra fabbisogno energetico ed emissioni inquinanti, vi sono quelli alle pompe di calore ed agli impianti d’illuminazione in entrambe le scuole, grazie al cosiddetto “relamping”, con l’installazione di lampade a basso consumo al posto di quelle esistenti, mentre a Palazzo Vanvitelli è prevista la sostituzione di tutti gli infissi – spiega il sindaco Antonio Somma – Non sono le prime migliorìe che apportiamo al sistema di efficientamento negli edifici pubblici, ma un nuovo step che va ad aggiungersi ai passi in avanti già compiuti nell’ultimo triennio».

A luglio del 2022, grazie alla partnership tra il gestore del teatro ed il Comune, sono stati assegnati, nell’ambito del PNRR, fondi per 248mila euro per l’efficientamento energetico del Cinema Teatro.

Nel 2020, invece, interventi eco-sostenibili furono eseguiti ai plessi scolastici di Curteri e Costa grazie ai finanziamenti da 130mila euro ciascuno che il Comune di Mercato S.Severino ottenne dal Ministero dello Sviluppo Economico.