Allarme plafoniere in tutte le scuole di Salerno , scattano i controlli a scopo cautelativo. Dopo il cedimento di un impianto di illuminazione all’interno di un’aula del liceo classico Tasso, scatta l’allarme dei presidi sulla sicurezza. Intanto ieri, dopo il distacco della plafoniera nella mattinata di lunedì, gli allievi della classe quinta del liceo di piazza San Francesco interessati dal cedimento hanno fatto lezione in laboratorio.. «Siamo stati fortunati, poteva accadere una tragedia», commenta la preside Carmela Santarcangelo.I tecnici della Provincia sono all’opera in altre scuole per la verifica delle plafoniere e delle condizioni di sicurezza. Un sopralluogo è stato effettuato anche al liceo scientifico Da Procida. «Si tratta di controlli a scopo cautelativo – fa sapere la preside Anna Laura Giannantonio – anche perché alcuni impianti non funzionavano bene. E ho chiesto quindi l’intervento della Provincia». La notizia della plafoniera staccatasi al Tasso ha fatto il giro delle scuole. E molti presidi hanno avviato accertamenti sulla condizione strutturale e il funzionamento delle plafoniere. Sarà richiesto l’intervento della Provincia che è già alle prese con interventi di manutenzione nelle scuole, costrette a fare i conti con infiltrazioni. «Al Da Procida per fortuna il sopralluogo è stato positivo – dice la Giannantonio – per fortuna non ci siamo trovati di fronte alla gravità del distacco di un impianto».Al Tasso è invece alta la preoccupazione di alunni e docenti. La preside ha chiesto un sopralluogo in altre aule e in aula magna. «In alcune classi ci sono lampadari che non destano preoccupazione – dice la Santarcangelo – mentre l’attenzione si concentra sulle aule e gli spazi didattici illuminati dalle plafoniere». Il video girato in rete sull’indicente del Tasso ha destato scalpore. «È stato pericoloso anche filmare l’accaduto – aggiunge la preside – ho visto dei ragazzi che sono rimasti nelle vicinanze della plafoniera penzolante per filmarla. È stato un rischio. Questo episodio ci servirà anche per fare sensibilizzazione e formazione sui rischi della sicurezza». Ieri la classe quinta allocata nell’aula dove è venuta giù la plafoniera ha fatto lezione in laboratorio. Il fatto è accaduto in un’aula al piano terra. «Era impossibile prevederlo», dice la preside che ha chiesto controlli «immediati» per verificare la staticità delle altre plafoniere esistenti nella scuola. I ragazzi – a detta preside – sono ancora molto scossi.