Venerdì 18 Gennaio 2019, 16:23

Circa 500 studenti del Coordinamento Provinciale Edilizia Scolastica hanno aderito da tutta la provincia di Salerno per manifestare per l’immediata messa in sicurezza delle strutture scolastiche, per la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e il prolungamento dell’orario di accensione degli stessi. Durante il corteo è stato esposto uno striscione dedicato alla lotta degli operai della Treofan di Battipaglia che, da oltre 20 giorni, sono in presidio permanente.Dopo il concentramento delle scuole in Piazza Ferrovia, gli studenti hanno attraversato il corso di Salerno rivendicando non solo il diritto allo studio, che passa innanzitutto per la sicurezza e la qualità dei luoghi del sapere, ma anche l’abrogazione della legge 107 e l’abolizione dei test Invalsi. L’obiettivo è ben chiaro: bloccare il processo di aziendalizzazione che i governi precedenti hanno posto al centro del mondo dell’istruzione e che l’attuale governo sta appoggiando in piena continuità. Giunto a piazza Cavour, il corteo si è sciolto dando inizio ad un’assemblea pubblica ricca di interventi e testimonianze da parte di tutti gli studenti mentre una delegazione di rappresentanti si è recata agli uffici della Provincia per il colloquio con il responsabile del settore edilizia scolastica di Salerno.