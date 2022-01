Scuole, a Salerno una ripartenza a handicap: assenti duemila prof

Una falsa ripartenza. Si torna in classe solo alle scuole superiori tra la fuga dei prof no vax e il boom di docenti e Ata positivi al Covid: non saranno in servizio duemila prof e circa 1.500 Ata, tra bidelli e assistenti scolastici. Out quindi - secondo l'Associazione nazionale presidi - il 10% del personale scolastico a fronte di circa 700 casi di positività tra docenti e Ata tra capoluogo e provincia: basti pensare che a Salerno sono 180...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati