«Se non rispondi, ti spacco i denti»: a processo

Nicola Sorrentino

Voleva distruggere le foto dei lividi fatti alla ex, prima che quest’ultima li consegnasse ai carabinieri, insieme ad una denuncia contro di lui. Per l’accusa di stalking, un ragazzo di 27 anni, originario di Napoli ma residente a Sarno, è finito a processo. I fatti che lo riguardano risalgono al mese di luglio scorso, ma con condotta perdurante, al punto che il tribunale gli notificò il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il ragazzo avrebbe più volte - secondo le accuse - provocato alla ex compagna un perdurante e grave stato di paura per la propria incolumità, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. L’uomo risponde di atti persecutori, commessi più volte e per più giorni di fila, guadagnandosi una denuncia presso i carabinieri. Nel capo d’imputazione vengono ricostruite tutte le circostanze che gli sono costate il processo.

I FATTI

In un’occasione, afferrò la donna per un braccio, provocandole un livido e strappandole poi la maglia, durante un litigio. Le minacce nei confronti della parte offesa erano brutali: se non avesse risposto al telefono, ad esempio, l’uomo le aveva promesso di spaccarle i denti. Il giorno successivo a questo, si presentò presso l’abitazione della donna, minacciandola nuovamente di rispondergli al telefono. Durante il pomeriggio, invece, l’imputato seppe che la compagna lo aveva denunciato. Così, tentò di strappare le foto di lividi che la donna voleva consegnare ai carabinieri. Per farlo, colpì la vittima al volto con un pugno, facendola impattare contro un’autovettura. Qualche giorno dopo, il ragazzo tornò alla carica, avvicinando stavolta la madre della ragazza, dicendole di non accompagnarsi alla figlia, minacciando anche lei: «Stai attenta che la visita medica te la faccio fare a te», ricoprendola poi di insulti. La Procura di Nocera Inferiore accusa il 27enne anche di aver più volte contattato la ex, appostandosi presso i luoghi che frequentava, con l’aggravante di aver commesso il fatto verso una persona alla quale era stato legato affettivamente. Inoltre, per gli episodi contestati, la parte lesa risultava essere anche in stato di gravidanza. Circostanza che non avrebbe scoraggiato l’uomo a perseguitarla in ogni modo. Gli episodi furono messi insieme, in una denuncia, presentata poi ai carabinieri che avviarono le indagini del caso. Il primo provvedimento del gip fu di notificare all’imputato un divieto di avvicinamento alla parte offesa, pena misure cautelari e personali peggiori.