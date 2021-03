Seconda vittima di Covid all'Abbazia benedettina Addio a don Luigi

A distanza di una settimana esatta dalla scomparsa di don Gennaro Lo Schiavo, l’Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, torna a fare i conti con un nuovo lutto legato al Covid-19. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, è morto anche il monaco benedettino don Luigi Farrugia, un’altra vera e propria colonna portante del millenario cenobio cavense. Da qualche settimana, insieme ad altri cinque monaci che vivono nel monastero, compreso l’Abate Michele Petruzzelli, era risultato positivo al Coronavirus. Le condizioni di salute di don Luigi Farrugia sono peggiorate nella mattinata di ieri a causa di una serie di complicanze dovete al Covid. Don Luigi, che lo scorso 11 febbraio ha compiuto 86 anni, ha scelto la vita monastica sin da giovane, lasciando la sua cara isola di Malta. Don Luigi Farrugia ha emesso la professione monastica al monastero della Badia di Cava de’ Tirreni 12 luglio 1969.Tra i diversi incarichi, ha svolto per molti anni quello di sacrista e incaricato di dare i segni per gli atti comuni della comunità, compito così importante che San Benedetto, nella Regola assegna all’Abate. Persona molta riservata, monaco intelligente, arguto, umile e sempre sorridente, don Luigi era ben voluto da tutti ed era considerato la memoria storica dell’Abbazia benedettina. Nonostante l’avanzare dell’età, ricordava perfettamente ogni episodio e ogni aneddoto che hanno scandito la storia del monastero di Sant’Alferio negli ultimi cinquant’anni. Fervente innamorato della Madonna, don Luigi era legatissimo alla figura di Papa Paolo VI, tant’è che in occasione della sua canonizzazione, avvenuta il 14 ottobre 2014, non poteva mancare in piazza San Pietro a Roma. A causa del cluster presente nel cenobio, il feretro di don Luigi, dalla sua cella sarà trasferita in mattinata direttamente al cimitero monastico per la tumulazione.

