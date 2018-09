Secondo blackout in ospedale, il gruppo di continuità si blocca ancora

Martedì 4 Settembre 2018, 09:04

Eboli- Blackout in ospedale, per la seconda volta in pochi mesi il gruppo di continuità si blocca. Il macchinario che dovrebbe garantire l'erogazione dell'energia elettrica ha spiazzato chirurghi e dirigenti del S.Maria Addolorata.Pomeriggio da incubo per gli elettricisti dell'ospedale di Eboli. Rispetto ad aprile, la tensione è stata meno alta. Questa volta le sale operatorie erano chiuse, non c'erano sedute in programma.Il blocco del gruppo di continuità ha però di nuovo scatenato l'indignazione dei medici e del personale sanitario. Oltre alle sale operatorie si sono verificati problemi nei reparto di cardiologia e di rianimazione. Bloccati anche gli ascensori. "La corrente elettrica ha funzionato a singhiozzo" hanno spiegato gli operatori in servizio.Il flop bis del gruppo di continuità ha sollevato molti dubbi. Dai dirigenti dell'ospedale di Eboli si attende ora una soluzione concreta per evitare che al prossimo blackout, le sale operatorie dell'ospedale di Eboli si ritrovino di nuovo al buio. Nei prossimi giorni è atteso un sopralluogo della ditta che ha fornito il macchinario