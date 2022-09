Vandalizzata sede Filt Cgil a Salerno, tre porte rotte ma niente portato via

«Ancora una volta le sedi del nostro sindacato finiscono nel mirino di ignoti balordi che violano la “casa” di lavoratrici e lavoratori»: così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci. «Confidando nel lavoro delle forze dell'ordine, che dovranno individuare gli autori e la matrice del gesto, esprimiamo vicinanza e solidarietà al segretario generale della Filt Cgil Salerno, Gerardo Arpino, alla segreteria e alle compagne e ai compagni della categoria».

Dopo aver preso di mira la sede della Filcams Cgil di Napoli e le sedi delle Camere del lavoro di Avellino e Benevento nei mesi scorsi, questa notte ignoti hanno vandalizzato la sede della Filt Cgil Salerno, all'interno della stazione ferroviaria di Salerno. Forzati gli ingressi e sfasciati gli arredi interni. Sull'atto vandalico, in cui sono state danneggiate tre porte, indagano gli agenti della polizia di Stato che questa mattina hanno effettuato i rilievi nella palazzina che si trova in piazza Vittorio Veneto, nell'area della stazione ferroviaria.

Gli accertamenti tecnici sono stati affidati al personale della scientifica che proverà a ricavare elementi utili anche dagli arnesi “dimenticati” all'interno della sede. Gli autori dell'atto hanno sradicato una porta e smontato dei pannelli da altre due, ma non hanno portato via niente. La palazzina ospita anche la sede di un'altra sigla sindacale, ma il raid ha interessato soltanto le stanze della Filt Cgil. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire il movente del gesto e per capire se si sia trattato soltanto di un raid vandalico o di un vero e proprio attacco alla sede del sindacato. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona, dalle quali potrebbero emergere particolari utili ai fini investigativi.

«Certamente è un atto intimidatorio e dimostrativo visto che dalla sede non è stato asportato niente, pur essendoci diverse attrezzature informatiche facilmente trasportabili», si legge in una nota congiunta a firma dei segretari provinciali di Cgil e Filt Cgil, Antonio Apadula e Gerardo Arpino. «Quando si colpisce una sede sindacale si vuole colpire un presidio di libertà. Le sedi sono luoghi frequentati dai lavoratori e dalle lavoratrici, quindi l'attacco di ieri notte è un attacco a tutto il mondo del lavoro ed alla democrazia. L'ennesimo vile attacco ad una sede della Cgil è di per sé grave perché richiama purtroppo un obiettivo storico di un avamposto della democrazia che non va affatto sottovalutato. È già successo durante il ventennio fascista e, oggi come allora, non ci faremo intimidire. Confidiamo che tutta la cittadinanza, oltre che tutte le forze politiche, condannerà questo ennesimo attacco alle forze democratiche di questo Paese».