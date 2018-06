Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto, su richiesta della Procura, il sequestro preventivo per equivalente di beni e somme di denaro per un valore di oltre 100mila euro nei confronti di una sedicente maga di Capaccio-Paestum e dei suoi familiari. Il provvedimento rappresenta l'esito delle indagini condotte dai militari della compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, dalle quali è emerso che la maga aveva carpito la buona fede di una signora dell'agropolese facendosi consegnare oltre 100mila euro, che erano poi finiti sui conti correnti della donna e dei suoi figli. In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato che la maga aveva convinto la vittima che la famiglia di quest'ultima era stata oggetto di fatture, malocchio e altri fenomeni paranormali, che avrebbero comportato addirittura la morte imminente del figlio della donna. I finanzieri hanno posto sotto sequestro un appartamento, conti correnti e polizze intestate all'intero nucleo familiare della sedicente maga.

Sabato 23 Giugno 2018, 11:00

