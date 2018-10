Lunedì 1 Ottobre 2018, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE - Raffica di furti di biciclette a Nocera Inferiore. Sedici colpi si sarebbero registrati infatti solo nel quartiere di Cicalesi. Ma altre zone della città sarebbero state prese di mira. Il più recente riguarda quello di un bambino al quale è stata sottratta la bici, mentre era per strada, da uno sconosciuto. Episodi simili sono stati segnalati anche presso la stazione, con due biciclette chiuse in una rastrelliera ma asportate con facilità. E ancora nel quartiere di Piedimonte, nei pressi del Comune, in via Garibaldi, via Roma, via Solimena e nel quartiere di Casolla. Sul numero di furti sta indagando la polizia di stato del commissariato nocerino, che avrebbero diversi sospetti e posizioni da valutare. Questo genere di furti, infatti, era già finito al centro di una medesima indagine, un anno fa. Giorni fa, gli agenti hanno rinvenuto le prime due biciclette rubate: una era nelle disponibilità di un ricettatore di Pagani e un'altra nel rione di Montevescovado. Ma in nessuno dei due casi, è stato possibile rintracciare il proprietario. Il terzo mezzo ritrovato era una bicicletta elettrica, alla quale era stato asportato il numero di telaio per impedirne l'identificazione. Secondo le denunce presentate al commissariato, sarebbero le bici con la pedalata assistita ad essere rubate per la maggior parte.