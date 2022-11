Segnalate banconote da 50 euro false a Nocera, l'allarme di un commerciante

Segnalata la presenza di banconote da 50 euro false a Nocera Inferiore. È quanto scritto attraverso un messaggio Facebook dalla pagina del “Bar Stadio” a Nocera. «Ieri sera - si legge - mentre stavo lavorando e facendo una consegna approfittando della pioggia mi è stata data questa 50€ falsa. Il rider riesce a riconsegnarla ed a recuperare i soldi, dopo aver discusso». Da qui il consiglio: «Fate attenzione che stanno girando queste banconote».

«Il fenomeno delle banconote false non è nuovo, qualche anno fa spacciati anche biglietti da 100, sino alle monete di 2 euro. In tali casi è importante denunciare alle forze dell’ordine». La spendita di banconote false, nell'Agro nocerino sarnese, era stata più volte oggetto di indagini in passato, con la complicità di più persone impegnate a spendere diverse banconote false, di vario taglio, in giro per i negozi. La segnalazione potrebbe ora arrivare alle forze dell'ordine.