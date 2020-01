© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segregata in casa, umiliata e picchiata, ma anche costretta a spacciare e a non mangiare regolarmente. Riesce a salvarsi, chiamando la madre e il suo avvocato. Sono questi i contorni di un’inchiesta condotta nei riguardi di un 33enne di Nocera Inferiore , indagato dalla procura per stalking , lesioni e violenza privata , che giorni fa è riuscita a raccontare quanto avrebbe subito, da tempo, ai carabinieri di Pagani . A salvarla sono stati i vigili del fuoco, che hanno abbattuto la porta dell’appartamento dove il giovane la teneva segregata.. La 25enne si trovava in cura presso una comunità a Salerno, in virtù di una patologia che stava curando e gestendo, una sorta di «depressione affettiva». Un carattere debole e volubile, sul quale l’uomo aveva fatto leva, convincendola a tornare con lui. I due erano stati insieme per tre anni, prima della rottura, in ragione di una serie di atti persecutori e minacce che la stessa avrebbe subito in quel lasso di tempo. Una volta tornati insieme, i due erano andati a stare insieme a Pagani, in casa dell’uomo, agli inizi dello scorso dicembre. Ma dopo circa una settimana - stando al racconto della ragazza - le cose sarebbero rapidamente peggiorate.La giovane, assistita dall’avvocato Maria Grazia Cafisi, scoprì che il ragazzo assumeva ma spacciava anche droga , arrivando anche a coinvolgerla personalmente., poi scoperte dai militari. L’uomo le aveva infatti ordinato di accompagnarla durante l’attività di spaccio, in modo da poter poi nascondere la droga ed evitare i controlli. Ma la vittima avrebbe subito sorte anche peggiore, nel tempo, durante le fasi della convivenza, perché più volte presa a schiacci, calci e pugni, e in un’occasione anche pestata con una padella, oltre che aggredita verbalmente., ma non poteva uscire di casa né scappare. Il compagno infatti l’avrebbe chiusa in casa, a chiave, nella sua camera, sequestrandole anche il telefonino. Fu solo quando lo dimenticò, per una volta, che la studentessa riuscì a chiamare i soccorsi, rivolgendo una richiesta di aiuto prima alla madre e poi al suo avvocato.