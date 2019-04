CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Aprile 2019, 12:00

Stat Crux dum volvitur orbis. La Croce resta fissa mentre il mondo ruota. Il motto dei certosini è inscritto in un tondo posto nel timpano della chiesa di Sant'Erasmo, a Corbara, paese alle pendici dei Monti Lattari reso immortale dalle parole di Guy de Maupassant, scrittore viaggiatore francese che, nel 1800, muovendosi verso Ravello, fece tappa qui e, guardando la vallata fino al golfo di Castellammare di Stabia, appuntò sul taccuino: «Questo posto è una terrazza sul Paradiso». E proprio a Corbara, vive, lavora e prega Padre Luigi Lamberti, eremita della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, teologo e biblista.Ordinato sacerdote nel 1998 nella parrocchia d'origine di San Biagio, a San Marzano sul Sarno, ha svolto prima il servizio di vicario parrocchiale ad Episcopio di Sarno e poi a Nocera Superiore, nella comunità di Santa Maria Maggiore. Dal 2002 ha guidato la parrocchia di San Sisto II a Barbazzano di Pagani fino alla scelta della vita eremitica che agli occhi dell'uomo contemporaneo può apparire radicale (e per certi versi lo è), in contrasto con i modi del mondo moderno, preso da frastuono, caos, corse quotidiane e frenetiche.