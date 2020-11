Sospettava una nuova relazione, dopo che lei lo aveva lasciato. Così decise di seguirla fino ad un hotel, a Sarno, scoprendola in compagnia di un altro. Con l’accusa di stalking aggravato, un uomo di 49 anni, di San Valentino Torio, è stato condannato a 3 anni ed 1 mese di reclusione. La decisione della Corte d’Appello, di qualche giorno fa, ha di fatto confermato quanto già espresso in primo grado. L’uomo fu arrestato e trasferito in carcere, poco meno di un anno fa, dopo che la Procura di Nocera Inferiore ne chiese l’arresto per «codice rosso». Stando alle accuse, l’imputato avrebbe più volte molestato e minacciato la fidanzata, che poi lo aveva lasciato, provocandole uno stato di paura e ansia, al punto da farle temere per la propria incolumità. Ad ossessionare l’uomo era sostanzialmente la gelosia. Più volte, preso dalla rabbia e dal sospetto, aveva strattonato la donna facendole notare di non avere più il rossetto, ad esempio, rispetto a quando era uscita. Altre volte, invece, l’avrebbe pedinata e inviato messaggi minatori. I fatti vanno dal giugno del 2019 alla fine dell’anno scorso, prima che il tribunale prendesse provvedimenti dopo l’ndagine dei carabinieri.

