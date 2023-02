Sei danzatrici, due ancora da scovare per una nuova produzione che debutterà ad aprile a Skopje, Macedonia. Parte da Salerno la ricerca di due ballerine, possibilmente campane, da inserire nel cast di «Invisible Patterns» a firma della coreografa di fama internazionale Joan Van Der Mast. Lo spettacolo è prodotto da Borderline Danza, compagnia tra le più in vista nel panorama campano, diretta e fondata dal danzatore e coreografo Claudio Malangone, sostenuta per l'attività di produzione dal Mic e dalla Regione Campania.

Maestro, quando e dove questa call per danzatrici così importante?

«L'audizione è programmata per il 22 febbraio a Salerno, presso l'Auditorium del Centro Sociale dalle 9 alle 13. Verranno valutate esclusivamente le candidature e i materiali che perverranno al nostro indirizzo mail entro il 18 febbraio».



Secondo quale criterio avverrà la scelta?

«I requisiti richiesti sono buona tecnica contemporanea, ottima capacità d'improvvisazione e di composizione istantanea, residenza o domicilio preferibilmente in Campania. La mia terra custodisce e alimenta talenti che hanno bisogno di più opportunità per emergere».



Si parte dalla Macedonia, perché?

«Saremo a Skopje, nel cuore della penisola balcanica, una città con una tradizione di 2000 anni. Qui, dal 2005, si tiene Il Dance Fest Skopje, un festival internazionale di danza, il cui obiettivo è quello di presentare produzioni contemporanee di balletti nazionali e altre prestigiose compagnie della regione, dell'Europa e del mondo. Insomma, una grande occasione ma anche una grande vetrina».



Al lavoro, con lei, una coreografa di fama internazionale come Joan Van Der Mast...

«Un grande privilegio. Joan ha una carriera ricca e diversificata come insegnante e coreografa. Attualmente lavora presso il Conservatorio Reale dell'Aia, l'Accademia di Danza di Zagabriae l'Università di Goce Delchev. È anche direttore artistico del New Dance Center e del programma New Dance Young Talent a L'Aia».



Qualche anticipazione su Invisible patterns?

«Invisible patterns, ovvero schemi invisibili. Tutto parte da un concetto: in Occidente siamo linguisticamente cablati nel vedere il tempo in un continuum in cui il futuro è qualcosa che è davanti e il passato è dietro di noi. E se invece di soffermarsi su ciò che non possiamo vedere, pensassimo a guardare ciò che possiamo? Lo spostamento ci permette di intuire e riflettere. Forse il futuro non è tutto e forse il passato non è qualcosa di cui aver paura, reprimere o respingere».



Al Festival Borderline Danza sarà impegnata solo con questo progetto?

«No, presenteremo anche Pink or blue, coreografato da me e interpretato da Adriana Cristiano. Il solo è collegato a Woman Made progetto internazionale dedicato all'indagine degli stereotipi maschili e femminili che, in costante trasformazione, definiscono il sistema di valori delle abitudini sociali. Stereotipi: luoghi comuni all'interno di un contesto socio-culturale che, troppo spesso, contribuiscono ad alimentare un fenomeno complesso come la violenza di genere».



La danza la porta spesso a viaggiare, per lo più all'estero. Qualche appuntamento a Salerno?

«Oggi e domani dalle 9.30 alle 17.30 terremo un seminario con Virginia Spallarossa, direttrice della compagnia Déjà Donné. Il workshop rientra tra i progetti formativi di Borderlab all'interno del macro progetto di residenze C.Re.A.Re Campania di cui Borderlinedanza è partner».