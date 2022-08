Sei ragazzi denunciati ad Eboli per schiamazzi

Sei ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri per schiamazzi ad Eboli. Il gruppo di giovani è stato sorpreso dai carabinieri alle 4 dell'altra notte a bivaccare in piazza Ripa, in pieno centro, e a disturbare la quiete pubblica. I carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno identificato i ragazzi ed ora rischiano ognuno la sanzione di 500 euro. Negli ultimi giorni molti cittadini si erano rivolti alle forze dell'ordine e anche al primo cittadino di Eboli, Mario Conte segnalando la presenza dei giovani soprattutto di notte che disturbavano la quiete pubblica.

