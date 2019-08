Lunedì 5 Agosto 2019, 15:41

SCAFATI. Sarà processato per un carico di pasta, di prima qualità, rubata e stoccata in un deposito di Scafati. L'imputato, un uomo di 67 anni, era stato coinvolto in un'inchiesta condotta dai carabinieri della tenenza, che denunciarono a piede libero altre cinque persone. Quattro della zona e poi anche uno straniero, un romeno, i cui procedimenti seguiranno però un iter giudiziario differente. Secondo le accuse della procura di Nocera Inferiore, l'uomo avrebbe detenuto in un garage-deposito 624 cartoni di pasta di varie marche e tutto provento di furto in danno di un autotrasportatore, che denunciò la circostanza ai carabinieri di Marigliano. Da lì partirono le prime attività d'indagine, con le informazioni rese dal camionista con contestuale denuncia. Il carico fu individuato in un deposito in via Ferraris a Scafati. Per l'uomo l'accusa è di ricettazione in concorso, con inizio del dibattimento fissato per il prossimo mese di marzo. Nel deposito furono rinvenuti, nello specifico, 174 quintali di pasta “Garofalo”, 84 quintali di pasta “De Matteis”, 4.200 bottiglie (da 0,5 litri l’una) di aceto balsamico “Colavita”. Per portar via tutti gli alimenti i carabinieri dovettero usare ben 2 tir. Durante lil blitz, i militari scoprirono che era già cominciata la commercializzazione della pasta ad alcuni negozi della zona, che tenuto conto del “prezzo stracciato” di acquisto, per liberarsene al più presto possibile l’avevano messa in vendita in “offerta speciale”: a 50 centesimi a pacco.