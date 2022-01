Sele-Tanagro, i 16 sindaci confermano le ordinanze di chiusura per le scuole

La conferenza dei sindaci dell'area Sele-Tanagro, che hanno emanato le ordinanze di chiusura degli Istituti Superiori presenti sui propri territori comunali, estendono le chiusure, fino al prossimo 15 gennaio, anche alle scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, nonchè ai nidi. Le motivazioni che hanno condotti i sindaci alla chiusura, d'altronde, non sono state superate in una notte e, in qualità di autorità sanitarie, hanno assunto questa decisione all'unanimità per contenere i contagi. I casi covid sono veramente tanti, Campagna ne ha 164, Contursi Terme 96, Buccino 105, San Gregorio Magno 94, Palomonte 55, Oliveto Citra 51, Colliano 44, Valva 20 e si tratta di dati aggiornati ad alcune ore fa. Dati che indicano come sono tantissime le famigli interessate da contagi e quarantene, inclusi i bambini e i ragazzi. Niente scuola, dunque ad Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva. A questi si aggiungono anche alcuni Comuni degli Alburni.