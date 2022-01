Sele-Tanagro: in Dad fino al 15 gennaio 2000 studenti delle Superiori

Duemila studenti che frequentano le scuole Superiori nell'area Sele Tanagro resteranno a casa, in Dad, fino al 15 gennaio prossimo. Stop anche per loro dopo che la Conferenza dei Sindaci della Comunità montana Sele Tanagro "ha espresso parere favorevole sulla necessità di procedere alla sospensione, almeno sino 15 gennaio dell’attività in presenza anche degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dando mandato ai Sindaci dei Comuni sede dei predetti Istituti di emanare apposita ordinanza". I sei istituti del Corbino di Contursi, il liceo Assteas di Buccino, con gli istituti professiinali di San Gregorio Magno e di Oliveto Citra, il Confalonieri di Campagna con i suoi quattro indirizzi di studio, non riprenderanno l'attività. Aumento dei contagi, mezzi di trasporto locale non efficienti, difficoltà nell'organizzazione didattica per la positività del personale sono alla base della decisione.

APPROFONDIMENTI LA PETIZIONE Petizione contro ordinanza De Luca su scuole: raggiunte le 23mila... IL PROGETTO Scuole chiuse, il progetto che dice di no alla Dad: «L'arte... LA POLITICA Scuole chiuse, l'assessore Fortini: «Governo responsabile...