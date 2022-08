Selena Gomez, la popstar festeggia i 30 anni a Maiori con torta di Sal de Riso

Due giorni fa la famosa cantante e attrice statunitense Selena Gomez ha lasciato l'Italia, dopo una vacanza di circa dieci giorni trascorsa per la maggior parte in Campania. Una settimana fa l’icona della body positivity, che vanta quasi 500 milioni di follower tra le piattaforme social, aveva visitato l’isola di Capri, con tappa obbligatoria alla taverna Anema e Core con tanto di breve esibizione canora, per poi spostarsi tra Ischia e la Costiera Amalfitana. È qui che la popstar ha deciso di celebrare i suoi 30 anni, con una festa di compleanno in grande stile celebrata nella splendida cornice di Torre Normanna a Maiori.

Al party erano presenti amici e amiche, oltre al produttore italo-canadese Andrea Iervolino con cui l’ex star de “I maghi di Waverly” avrebbe una relazione. Tutta italiana anche la torta, inevitabilmente “made in Costiera”: a produrre la millefoglie crema e fragoline per la festeggiata è stato il noto pasticciere Sal de Riso. Le immagini della serata sono state pubblicate dal settimanale “Chi”.

«I miei vent'anni sono stati un viaggio attraverso momenti belli, duri e stupendi che non dimenticherò mai», ha scritto sui social la cantante. «Ognuno di loro mi ha plasmato nella persona che sono oggi. Sono una persona che sta ancora imparando, ma è più sicura di ciò che conta e di ciò che vuole. Sono qualcuno che è grato per ogni singolo dono e ogni singola lezione lungo il percorso. Sto andando avanti, incoraggiata da tante persone forti e responsabilizzanti intorno a me. Voglio fare del mio meglio per prendere il bello e il doloroso un giorno alla volta e lasciare che tutto mi renda il meglio di me. Dopo alcuni giorni di festeggiamenti, il mio cuore si sente pieno, grato e posso dire che stanno iniziando a piacermi davvero i 30 anni. Grazie mille per far parte della mia vita».