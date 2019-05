Lunedì 6 Maggio 2019, 21:06 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 21:07

Selfie agguato per il ministro Salvini oggi a Salerno. Una giovane donna si finge una supporter e si avvicina al Capitano leghista per fare una fotografia ma invece della macchina fotografica avvia una ripresa videoe inizia a registrare. «Allora - gli dice - non siamo più terroni di m....».Salvini si allontana e dice ai poliziotti di cancellare la ripresa. Gli uomini della Digos prendono il telefono e l'immagine sparisce si sente solo l'audio e la giovane donna che chiede di restituirle il telefono.