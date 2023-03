Serve uno scatto da centometrista. E per gli automobilisti occorre un’accelerata piuttosto pericolosa. Accade all’intersezione tra via Giovanni Santoro e il Lungomare Tafuri, dove il semaforo «impazzito» resta acceso col verde appena per 15 secondi. La luce di ok al transito per pedoni, così come quella per gli automobilisti in attesa di svoltare sul Lungomare, è troppo breve, brevissima. E sul posto arriva la Polizia locale per avviare le indagini. Anche i tecnici al Comune sono stati allertati di quanto accaduto. «Forse un cortocircuito o un problema tecnico da verificare»: fanno sapere dal Comune, che si è subito attivato per capire cosa sta succedendo.

I FATTI

Nell’ambito degli interventi sulla sicurezza stradale nel capoluogo, tecnici del Comune e polizia locale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, sono all’opera da diversi giorni per verificare il corretto funzionamento degli impianti semafori disseminati in città. Come anticipato nelle scorse settimane da Il Mattino, l’amministrazione intende resettare i vecchi sistemi di lampeggiamento dei semafori. Ma tra le anomalie che stanno emergendo dai controlli c’è anche quella della cosiddetta temporizzazione dei semafori. Il caso più curioso arriva da via Santoro, strada che collega via Torrione col Lungomare Tafuri. A sinistra c’è la foce dell’Irno. A destra il traffico veicolare proveniente da via Trieste. Uno snodo nevralgico per il capoluogo che, talvolta, deve fare i conti con rallentamenti veicolari.

LA SEGNALAZIONE

Il caso è che da qualche settimana il semaforo ha un segnale verde troppo, ma davvero troppo breve. Per la precisione il segnale di ok al transito veicolare e pedonale è di appena 15 secondi, stando a quanto monitorato ieri dagli agenti della polizia locale. «Bisogna apportare accorgimenti», dichiarano gli agenti presenti sul posto ieri mattina e coordinati dal capitano Angelo Vicinanza. Sono state riscontrate anomalie subito segnale al Comune. I pedoni che volessero rispettare alla lettera le regole del codice della strada, dovrebbero essere più veloci di Speedy Gonzales. Lo stesso dicasi per gli automobilisti che, incolonnati su via Santoro, dovrebbero svoltare su via Tafuri in meno di 15 secondi. Ovviamente è facile immaginare i pericoli per una svolta in curva a velocità sostenuta. Sarebbe un paradosso in tempi di rischi per la sicurezza stradale. Anche i pedoni, nell’intento di attraversare in pochi secondi, rischierebbero di inciampare nello scatto accelerato. Della questione sono stati informati l’assessore alla sicurezza, Claudio Tringali, e il presidente della commissione mobilità, Rocco Galdi. Nel mirino un difetto di temporizzazione che, stando alla norma della strada, dovrebbe prevedere un verde al semaforo della durata almeno di 30 secondi. «Potrebbe esserci stato un corto circuito, ci saranno verifiche immediate»: fanno sapere da Palazzo di Città. Le verifiche sulla temporizzazione dei semafori riguardano anche gli impianti di via Torrione e via Marconi.

LE MULTE

Ieri, intanto, sono ritornati in strada i pattugliamenti col temuto autovelox per frenare le accelerate selvagge in auto e in moto sul Lungomare Marconi. Nel corso del servizio sono state rilevate 17 infrazioni, di cui 6 contestate. La gran parte dei veicoli segnalati e multati andavano oltre i 60 chilometri orari a fronte di un limite di velocità di 40 chilometri orari. «I vigili urbani hanno elevato decine di multe per eccesso di velocità e guida pericolosa – commenta il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - In questi mesi stiamo dedicando particolare attenzione alla sicurezza stradale sotto tutti gli aspetti: nuovi impianti e più controlli. Ma la regola maestra è sempre e soltanto: prudenza e responsabilità. Collaboriamo tutti per rendere le nostre strade sicure». Nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di rifacimento delle strisce pedonali, per consentire un innalzamento del livello di sicurezza degli attraversamenti. Intanto l’amministrazione, in sede di commissione di mobilità, sta lavorando anche alla messa in sicurezza completa della curva di via Lista (dinanzi al teatro Verdi) dove, purtroppo, persiste il fenomeno della sosta selvaggia nelle ore serali.