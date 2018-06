Lunedì 25 Giugno 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 06:45

BARONISSI - Un quarantottenne semina il panico in via Aldo Moro, a Baronissi, sparando in aria colpi di pistola. Solo successivamente, all’arrivo dei carabinieri, si capisce che l’arma è un giocattolo a cui era stato tolto il tappo rosso. L’episodio si è verificato la scorsa notte in una delle traverse del centro. Era da poco passata la mezzanotte quando l’uomo ha iniziato a esplodere colpi mirando verso l’alto. I residenti, svegliati dai rumori, l’hanno visto passeggiare in quella strada con il revolver in pugno e hanno chiamato il 112. Non potevano sapere che la pistola stava sparando a salve e la paura ha preso il sopravvento.Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Mario Murano, con in supporto il radiomobile della compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del maggiore Alessandro Cisternino. In pochi minuti i militari hanno raggiunto il luogo indicato e, in base anche alle indicazioni dei cittadini, hanno capito subito chi potesse essere il responsabile. Si tratta di un invalido civile, un uomo di Baronissi con qualche problema di salute. In zona è conosciuto e si dice che non sia pericoloso, solo che sentire gli spari e vederlo con una pistola in mano ha creato non poco timore nei residenti. Il 48enne è stato raggiunto a casa dai carabinieri e si è mostrato molto collaborativo. Ha parlato con i militari e ha consegnato loro l’arma. La pistola, nonostante non avesse bisogno di porto d’armi per essere detenuta, essendo solo una riproduzione di una rivoltella automatica, è stata comunque sequestrata, mentre l’uomo è stato denunciato per spari in luogo pubblico. Sembra anche che avesse bevuto. Circa due anni fa era stato vittima di un furto e da allora non è riuscito a superare il trauma.