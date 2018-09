Sabato 29 Settembre 2018, 06:45

Qualche timido applauso, lunghi abbracci e lacrime di gioia. Quando, poco dopo le 23 di ieri, il presidente Siani ha letto la sentenza che, attraverso una sfilza di assoluzioni, ha mandato in frantumi la tesi della Procura sul caso Crescent, la tensione degli imputati assiepati in aula dopo ore di lunga attesa, si è sciolta in un pianto liberatorio. «È una sentenza che abbiamo atteso con grande serenità e che, consacrando l’insussistenza delle accuse, si inserisce in una logica giusta che giova alla giustizia». È il primo commento del sindaco Vincenzo Napoli giunto al palazzo di giustizia intorno alle 22 di ieri e che, nell’esprimere tutta la sua soddisfazione per il verdetto, ha concluso sostenendo che, con la pronuncia del collegio giudicante, «è finalmente chiaro a tutti che De Luca nel corso del suo operato al timone della città ha trasformato il volto di Salerno operando sempre secondo una logica di trasparenza, senza forzature e senza commettere alcun reato».Subito dopo la lettura del dispositivo sono gli avvocati Paolo Carbone e Andrea Castaldo a contattare il presidente della Regione Vincenzo De Luca e a comunicargli la sentenza di assoluzione. «Si è emozionato - ha affermato il professore Castaldo - ma, consapevole di aver operato costantemente al servizio dei cittadini, è sempre stato fiducioso nella giustizia. Con questa sentenza - ha proseguito - abbiamo finalmente chiuso una pagina incresciosa e dolorosa per la città».