É in corso un intervento di recupero di un turista califoirniano in un dirupo in località Nocelle in Costiera amalfitana. L'uomo era in compagnia di un gruppo di amici e stava percorrendo il sentiero degli Dei quando, un attimo di distrazione, ed è caduto.

Sul posto il soccorso Alpino, i carabinieri di Amalfi e i vigili dle fuoco.Intervento in corso,