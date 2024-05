Sentiero degli Dei, turista si infortuna: recuperato dal soccorso alpino

Si infortuna sul Sentiero degli Dei mentre stava ultimando la sua escursione in gruppo lungo una delle passeggiate più suggetive della Costiera Amalfitana. È accaduto oggi pomeriggio sul sentoero che unisce Agerola con Positano dove a riportare la peggio è stato un turisma monegasco.

L'uomo è scivolato mentre percorreva il sentiero non molto distante dalla frazione Nocelle di Positano procurandosi un trauma alla caviglia. Sul posto è giunto l'infermiere di presidio in zona, assieme al soccorso alpino e Speleologico della Campania, che hanno provveduto a stabilizzare l’uomo e trasportarlo in barella fino a Nocelle per affidarlo all’ambulanza 118.

Determinante è stata la presenza della postazione di primo soccorso operativa dal 1 maggio nella frazione di Nocelle a ridosso del tratto iniziale del sentiero degli dei. Attivata grazie a un'intesa tra Comune di Positano e Asl il presidio rientra in un più ampio piano di emergenza urgenza che prevede anche lo stazionamento dell’idroambulanza, con l’equipe sanitaria sempre pronta a coprire le emergenze prontamente raggiungibili via mare.

Il piano, che presso la pinacoteca civica di Positano, prevede inoltre la presenza degli infermieri che garantirà assistenza per i piccoli interventi e per fornire assistenza ai tanti avventori della spiaggia, svincolando l’ambulanza per gli interventi più gravi, sarà presentato il prossimo 2 giugno dal sindaco di Poisitano e dal Direttore Generale dell'Asl che illustreranno alla cittadinanza le novità per l’estate imminente.