Senza revisione e patente, trasportava i ragazzi a scuola: denunciato falso autista

Venerdì 5 Ottobre 2018, 15:45

NOCERA INFERIORE. Guidava un autobus, con dentro studenti, ma senza alcuna autorizzazione. E' stato denunciato dalla polizia del commissariato di Nocera Inferiore. L'uomo è stato identificato mentre guidava un bus privato da trenta posti che, poco prima, aveva trasportato numerosi studenti presso i vari istituti scolastici cittadini. Durante il controllo, il conducente è risultato essere privo della patente di guida per condurre quello specifico mezzo di circolazione. Ma da ulteriori accertamenti, è emerso che lo stesso, un uomo di 55 anni originario della provincia di Napoli, era gravato da precedenti specifici per aver falsificato dei documenti.Anni prima, infatti, aveva falsificato la propria patente di guida attribuendosi la categoria “D”, in realtà mai conseguita. Inoltre il pullman, di proprietà di un uomo di 40 anni residente a Scafati, è risultato privo di assicurazione, senza revisione ed adibito abusivamente al trasporto scolastico. Le due persone sono state denunciate rispettivamente per le violazioni al codice della strada commesse (guida senza aver conseguito la patente per gli automezzi pesanti, circolazione di mezzo pesante senza copertura assicurativa, senza revisione e senza cronotachigrafo). Il veicolo, invece, è stato sottoposto a sequestro e fermo amministrativo e affidato in custodia giudiziale.