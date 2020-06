Niente matrimoni, niente feste e quindi niente musica. Gli operatori musicali impegnati nel wedding che non c'è hanno deciso di protestare cantando. Lo faranno domani sera, domenica, a Buccino, presso l'Elia hotel, durante lo Streaming festival. Decine di musicisti che vivono con le cerimonie si ritroveranno a fare il loro lavoro in diretta social. Un modo per far capire che ci sono anche loro e che questo momento è drammatico sul piano economico perché il settore è praticamente a zero reddito da mesi. Dall'area del Sele, del Tanagro, degli Alburni ed oltre arriveranno gli artisti che senza pubblico, dalle ore 18, terranno questo speciale festival di protesta. "Esistiamo anche noi - dice Patrizia Volpe, una delle organizzatrici - Saremo in tanti e racconteremo con la nostra musica il questo momento per noi drammatico". © RIPRODUZIONE RISERVATA