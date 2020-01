Ha aggredito la madre e l'ha minacciata di morte per evitare la separazione dal marito. L'episodio è accaduto a Battipaglia dove i carabinieri hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia, violenza privata e danneggiamento. Il balordo ha danneggiato i mobili a casa della madre e le ha sputato sul viso. L'uomo violento è stato arrestato dai carabinieri e dopo gli accertamenti di routine è stato trasferito al carcere di Salerno. © RIPRODUZIONE RISERVATA