Sabato 6 Ottobre 2018, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dovrà restare a 500 metri dalla sua ex fidanzata, a un chilometro dalla sua abitazione e non potrà contattarla né attraverso i parenti, né attraverso Facebook o Whatsapp. È quanto deciso per un trentenne del Vallo di Diano che per mesi ha perseguitato l'ex fidanzata dopo che era stato lasciato. Pedinamenti, "sgommate" sotto casa, continui messaggi su Facebook e in una occasione non la ha fatta uscire di casa. Da qui per il trentenne difeso dall'avvocato Stefano Soriano l'accusa di sequestro. La ragazza ha denunciato il tutto ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva e i militari sono intervenuti. Ora la disposizione di divieto di contatto di ogni tipo.