I militari della stazione carabinieri forestale di Buccino, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a verificare la presenza di rifiuti segnalata da diversi cittadini, si sono portati alla localitàin agro del comune di Buccino ove hanno scoperto un ingente quantitativo di rifiuti costituiti dalle più svariate tipologie di materiali quali ad esempio rottami ferrosi, parti di carrozzeria, parti di elettrodomestici, pneumatici usati e mobilio dismessi.Nell’area insiste anche un capannone all’interno del quale i militari hanno accertato avvenire operazioni di selezione e cernita dei materiali/rifiuti. L’area gestita a discarica è risultata inoltre di proprietà del demanio dello Stato e in uso al ministero dello Sviluppo Economico.Alla richiesta di esibire i titoli abilitativi che potessero legittimare l’occupazione di suolo demaniale e la gestione del sito di discarica, il gestore di fatto non era in grado di esibire alcuna documentazione né inerente la gestione dei rifiuti né tantomeno l’occupazione del suolo demaniale.Pertanto i militari hanno provveduto a mettere sotto sequestro sia il capannone dove avveniva la selezione dei materiali e dei rifiuti che l’area oggetto dei reati ed a deferire l’esecutore materiale, un cittadino macedone, all’autorità giudiziaria.