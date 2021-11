Sequestrate 50 tonnellate di pellet: in arrivo a Salerno dall'Egitto

Il blitz, questa mattina. Oltre 50 tonnellate di pellet sono state sequestrate nel porto commerciale di Salerno nell'ambito di un'operazione congiunta della Guardia di Finanza e dall'Ufficio delle Dogane. Il carico di ecocombustile, proveniente dall'Egitto e pronto per la distribuzione, era destinato a un'azienda campana.

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Whirlpool, la missione dei lavoratori a Roma VIDEO Ennio Doris, il celebre spot Mediolanum sul lago salato: «Una... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Vito dopo il bacio ad Arisa:...

A seguito dell'analisi rischi congiunta sulla merce in arrivo nel Porto di Salerno, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Ufficio Dogane di Salerno hanno selezionato una spedizione di pellet per una verifica merci. Nel corso dell'ispezione si è appurato che sulle confezioni di pellet, mediante la presentazione di documentazione falsa, era stato illecitamente apposto il marchio riconducibile a una nota società di certificazione della qualità, legittima titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale e totalmente estranea alla vicenda. All'esito dei riscontri, il responsabile della società coinvolta è stato segnalato all'autorità giudiziaria di Salerno per importazione e commercio di prodotti non a norma, ovvero per la vendita di articoli industriali contraffatti, nonché per falso ideologico.