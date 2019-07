Lunedì 22 Luglio 2019, 11:46

Blitz antiprostituzione della polizia municipale a Battipaglia. I caschi bianchi ieri mattina hanno intercettato due giovani prostitute in litoranea mentre erano a bordo di due auto ed attendevano i clienti. I due veicoli che circolavano con targa straniera sono stati sequestrati dagli agenti della polizia municipale di Battipaglia, agli ordini del tenente colonnello Gerardo Iuliano, mentre le due donne sono state denunciate. Una delle due prostitute a giugno scorso era stata allontanata da Battipaglia con il foglio di via emesso dal questore della provincia di Salerno, Maurizio Ficarra ma nonostante tale provvedimento ieri era nuovamente in litoranea ad attirare clienti. I vigili urbani da alcune settimane, soprattutto da quando il primo cittadino di Battipaglia, Cecilia Francese ha emesso un’ordinanza ad hoc anti prostituzione che prevede salate multe per i clienti delle prostitute che si intrattengono a consumare rapporti sessuali e si fermano con le auto a bordi della strada per contattare le lucciole hanno intensificato i controlli. Nei giorni scorsi un cliente di una prostituta è stato multato per 3.800 euro. Purtroppo, le lucciole popolano ancora la litoranea ma l’unico deterrente per combattere il fenomeno della prostituzione è quello delle multe nei confronti dei clienti delle prostitute. Ieri i vigili urbani hanno sequestrato anche le automobili in possesso delle prostitute che poi sono state trasportate in un deposito giudiziale.