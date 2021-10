Sequestrate dal Nas pizzeria e azienda di imballaggio per 750mila euro

Una pizzeria ed un centro di imballaggio delle uova , per un valore complessivo di 750mila euro, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Salerno nell'ambito di una serie di controlli tra le Province dì Salerno, Avellino e Benevento. Nel corso dei servizi sono stati sequestrati circa cinque tonnellate di conserve alimentari non tracciate e 60 capi di bestiame non correttamente identificato;

vincolati oltre 100 confezioni di integratori alimentari, non etichettate in lingua italiana.