Giovedì 8 Novembre 2018, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALERNO - La Guardia Costiera di Salerno prosegue l’incessante attività di pattugliamento della costa mirata al controllo e alla vigilanza della filiera della pesca, per la tutela della salute pubblica e delle risorse ittiche di specie protette.Nel tardo pomeriggio di oggi, i militari impiegati a bordo della dipendente motovedetta hanno rinvenuto nelle acque antistanti il Comune di Maiori oltre 80 esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di circa 120 chili, immediatamente sottoposti a sequestro.La normativa vigente regolamenta in maniera molto rigida la cattura del tonno rosso (thunnus thynnus), vietata in questo periodo dell’anno. Inoltre, gli esemplari sequestrati, aventi una lunghezza massima di 40 cm, sono una specie animale allo stato giovanile protetta. La legge impone precise e restrittive norme per la cattura del tonno rosso, i cui quantitativi si sono considerevolmente ridotti portando l’esemplare a rischio di estinzione. E’ infatti vietata la pesca di esemplari inferiori a 30 kg o inferiori a 115 centimetri di lunghezza.