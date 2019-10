Sequestrati dalla guardia di finanza beni per 330mila euro ad un imprenditore che ha emesso fatture false ed ha venduto gasolio per uso agricolo, soggetto ad un regime di tassazione agevolata, destinato a clienti che non avevano titolo per acquistarlo. L'operazione è stata effettuata dai finanzieri del Gruppo di Eboli, agli ordini del maggiore Nunzio Napolitano, dopo un serie di controlli in un deposito di Castelcivita. Dalle indagini è emerso che l'imprenditore tra il 2013 e il 2017 ha ceduto in nero oltre due milioni di litri di carburante ad uso agricolo a soggetti che non possedevano i requisiti per acquistarlo, documentando la vendita con fatture intestate ad agricoltori con cui, di fatto, non aveva intrattenuto alcun rapporto commerciale. I finanzieri hanno provveduto al sequestro dello stabilimento e di altri beni riconducibili all'indagato, tra cui le quote sociali di quattro aziende, quattro locali commerciali, 13 terreni e 7 autoveicoli, per un valore complessivo di oltre 330mila euro. Il responsabile dovrà rispondere dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'accise sugli oli minerali. © RIPRODUZIONE RISERVATA