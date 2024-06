Chiusa in casa, a chiave. Poteva uscire solo in sua compagnia. Ed oltre ad una serie di aggressioni e minacce di morte, avrebbe subito anche rapporti sessuali contro la sua volontà. Sono queste le accuse che hanno condotto agli arresti domiciliari un 48enne marocchino, residente a Nocera Inferiore, indagato per maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e del possesso di una katana, con la quale avrebbe minacciato sua moglie. Lo straniero è stato raggiunto, giorni fa, dalla notifica dell’ordinanza cautelare a seguito di un’indagine condotta dalla polizia del commissariato di Nocera, diretto dal vicequestore Vincenzo Alagia.

I fatti, piuttosto recenti, vanno da gennaio ad aprile scorso ma l’indagine si era sviluppata quasi per caso, dopo una serie di rimproveri che l’uomo indirizzò alla donna all’interno del commissariato di polizia, dove il primo si era recato per sbrigare una pratica di richiesta di ospitalità per la moglie. La donna, riuscendo a mimare un gesto di pugni al viso, aveva invece attirato l’attenzione degli inquirenti, che l’avevano poi ascoltata in un’altra stanza, visibilmente provata e in forte stato di agitazione. Stando al racconto della vittima - valutato attendibile dal Gip - l’indagato avrebbe più volte maltrattato la moglie, tra minacce di morte - anche con l’uso di una katana mai dichiarata - e aggressioni, se non avesse seguito i suoi ordini. In sequenza, le avrebbe impedito di uscire di casa, chiudendo l’ingresso a chiave, se non in sua compagnia. Le avrebbe sottratto denaro e in un’occasione, l’avrebbe colpita con calci e pugni al volto, al punto da costringerla a rifugiarsi da una vicina.

Qualche mese fa, invece, il 48enne colpì la donna all’addome, tanto da provocarle un malore. Da referto medico, la prognosi fu di dieci giorni, dopo una visita in ospedale. Due mesi prima l’avrebbe costretta anche a subire diversi rapporti sessuali. La polizia ha ricostruito - dietro il coordinamento della procura - quel periodo nel quale la donna avrebbe patito sofferenze fisiche e morali tali, da vivere in uno stato di soggezione e prostrazione psicologica. Dalle indagini, inoltre, è emerso come l’uomo avrebbe minacciato la moglie (così come la figlia) affinché ritirasse la denuncia nei suoi confronti, dopo che quest’ultima si era trasferita in casa della sorella. Il Gip ha applicato al 48enne gli arresti domiciliari, al fine di preservare l’incolumità della vittima così come un potenziale inquinamento delle prove (l’uomo pare fosse pronto a tornare in Marocco per fare pressioni sulla famiglia della donna).

Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad interrogatorio, con la possibilità di chiarire la sua posizione rispetto alle accuse mosse dalla procura.