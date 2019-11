Sono stati assolti Giuseppe Damiani e Bruno Humberto Damiani, padre e figlio accusati di aver sequestrato Francesco Malzone per costringerlo a compilare una dichiarazione confessoria in cui si assumeva la reponsabilità della compilazione e diffusione di volantini relativi all'attività dell'amministrazione comunale di Montecorice, minacciandolo di morte se avesse denunciato il fatto ai carabinieri. La sentenza di assoluzione è stata emessa dal gup Ubaldo Perrotta del Tribunale di Salerno che evidentemente, ha accolto le tesi difensive rappresentate per entrambi gli imputati dall'avvocato Michele Sarno. Secondo le accuse, invece, la vittima era stata portata in un'abitazione e poi legata ad una sedia e malmenata. Il fascicolo, aperto presso la procura di Vallo della Lucania, fu trasferito a Salerno perchè passato nelle competenze dell'antimafia. © RIPRODUZIONE RISERVATA